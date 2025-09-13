Hoy se cumple un mes desde la detención del médico costarricense, Jerry Estrada Ruiz en Nicaragua, ocurrida el pasado 13 de agosto. Desde entonces, su familia y organizaciones de derechos humanos denuncian que se encuentra en desaparición forzada, ya que no han podido verlo ni confirmar su estado de salud.

El regímen de Nicaragua difundió imágenes en redes sociales donde se observa al joven dentro de una celda durante una visita de su pareja. Esta acción se da tras la denuncia pública hecha por Estados Unidos. Fotos son del 3 de setiembre

Salvador Marenco, abogado de la familia, señala que Estrada estaría siendo torturado y sometido a múltiples maltratos en prisión.

El defensor recordó que esta no es la primera vez que el médico enfrenta represión, pues en enero de 2023 estuvo detenido durante 29 horas, período en el que fue golpeado brutalmente y presionado para revelar el paradero de su madre, quien se exilió meses antes por amenazas y hostigamiento.

Cabe recordar que el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, denunció la detención y desaparición de Estrada.

En un mensaje publicado en la red social X, la oficina señaló que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrestó, torturó y posteriormente hizo desaparecer al médico hace tres semanas.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica confirmó que brinda asistencia consular en el caso.

La Cancillería indicó que el Consulado General en Managua se ha mantenido en comunicación prioritaria y constante con la madre del médico y con autoridades nicaragüenses, con el fin de garantizar el acompañamiento correspondiente.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + que acompaña el caso insistió en que, pese a las gestiones diplomáticas, la falta de acceso y de información oficial confirma que Estrada permanece en una situación de desaparición forzada.