Padres de familia se manifestaron en la comunidad indígena de Boruca solicitando información luego de que denunciaran haber encontrado un teléfono celular aparentemente grabando o transmitiendo en el baño de niñas de la escuela Doris Z. Stone.

Según líderes comunitarios, el celular fue encontrado por menores de edad el jueves en la institución.

El Ministerio de Educación Pública confirmó que activaron protocolo y que asistieron autoridades de Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial, quienes se llevaron el dispositivo.

“El supervisor de centros educativos del Circuito 11 está atendiendo la incidencia”, detalló la oficina de prensa del MEP con base en información suministrada por la Dirección Regional de Educación Grande de Térraba.

Fotografía Mauricio Aguilar

Mientras tanto, los comunitarios aseguraron que desean respuestas sobre el posible origen del dispositivo.

Grupo Extra consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la institución señaló que el caso permanece en investigación por parte de agentes de la institución en Buenos Aires.

Esta institución cuenta con una matrícula de aproximadamente 130 estudiantes.