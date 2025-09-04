La diputada Priscila Vindas, del partido Frente Amplio, denunció en el plenario de la Asamblea Legislativa la desaparición forzada del médico costarricense-nicaragüense, Jerry Gustavo Estrada Ruiz, de 30 años.

Estrada fue detenido el pasado 13 de agosto del 2025 mientras realizaba su residencia en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua, en Granada.

Según explicó la legisladora, testigos aseguran que el joven fue esposado y trasladado por la Policía Nacional, y desde entonces no se conoce su paradero. Su madre lleva más de dos semanas buscándolo.

Vindas aseguró que se trata de violaciones graves a los derechos humanos, “Estamos frente a casos claros de desaparición forzada y violación de derechos humanos que afectan no solo al pueblo nicaragüense, sino también a ciudadanos con nacionalidad costarricense”, detalló.

Además, enfatizó que “Costa Rica y la comunidad internacional no pueden permanecer indiferentes ante esos atropellos. La vida, la libertad y la dignidad de Jerry y de tantos jóvenes secuestrados por la dictadura Ortega Murillo tienen que defenderse con firmeza”.

La diputada pidió una acción decidida del país y de la comunidad internacional frente a estos hechos, que se suman a denuncias previas sobre represión y persecución en Nicaragua.

Por su parte Rosa Ruiz, madre del joven médico, durante una conferencia de prensa brindada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, organismo que documenta y defiende casos de presos políticos, relató el

dolor y la angustia que enfrenta desde que su hijo fue reportado como desaparecido.

“Mi hijo hasta este momento sigue desaparecido. No sé dónde me lo tienen, no sé si está vivo, si está muerto”, expresó entre lágrimas.

Ruiz aseguró que la noticia reciente sobre el hallazgo de dos personas en circunstancias similares en Nicaragua aumenta su preocupación, “en una sola semana van saliendo dos personas y yo creo que esto es urgente, que el mundo ayude, que los países que pueden ayuden, porque no creo que no puedan hacer nada por estas personas desaparecidas”.

La madre afirmó que quienes permanecen privados de libertad están siendo torturados psicológica y físicamente.