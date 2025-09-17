Los vecinos de Mata de Plátano, en Goicoechea, denuncian la consolidación de un relleno sanitario en su comunidad, encubierto bajo la figura de un supuesto parque ambiental que se impulsa en conjunto con la Municipalidad de San José.

Pese a la negativa de las autoridades locales y a los señalamientos de que los reclamos son infundados, pues (según argumentan) se basan en malas interpretaciones del “Plan Municipal de Gestión de Residuos”, el descontento crece en la comunidad, que aún no logra un consenso con la administración cantonal.

Los habitantes de El Carmen de Guadalupe (nombre oficial del distrito) se oponen a los planes en la finca El Maderal, ubicada en el sector conocido como La Estefana, entre el barrio popularmente llamado Tico Block y San Rafael de Montes de Oca.

Ese espacio se convertirá en una zona de tratamiento de desechos, por lo que incluiría una estación de transferencia, planta de compostaje y centro de recuperación de residuos.

No obstante, en las páginas 82 y 83 del Plan Municipal se establece además la posibilidad de proyectar un área que funcione como relleno sanitario, al menos para enfrentar la crisis generada por el acelerado agotamiento de la vida útil de los botaderos.



Las zonas residenciales aledañas se sienten amenazadas.

“Considerar espacio y diseño de relleno sanitario al menos de capacidad municipal previendo que en caso de que se llenen los rellenos sanitarios contar con un espacio dentro del cantón para manejar los residuos”, señala textualmente el programa.

Aunque las autoridades sostienen que se trata de una mala interpretación por parte de los vecinos, en ninguna parte del documento se aclara que se trate de un proyecto independiente. Por lo tanto, se sobreentiende que el relleno estaría contemplado dentro del mismo parque ambiental.

“Nuestras familias han vivido en Mata de Plátano por muchos años, criando en este lugar a nuestros hijos y nietos. Es preocupante que un parque ambiental con celda de relleno sanitario se ubique tan cerca de nuestras casas, porque eso trae olores, plagas y enfermedades. ¿Quién garantiza que nuestra salud no se verá comprometida?”, señalan los vecinos en una carta dirigida al alcalde y al Concejo Municipal.

El costo de la iniciativa

La propuesta, según documentos oficiales, contempla una inversión inicial de ¢300 millones del presupuesto municipal de Goicoechea, ampliable hasta ¢700 millones más mediante un convenio con San José. El cronograma fija la compra de la finca, la elaboración de planos y los permisos en los primeros dos años, y la construcción por etapas entre 2027 y 2030.

Mientras la alcaldía insiste en avanzar con la iniciativa debido a la problemática de salud pública ocasionada por los residuos, los vecinos denuncian que carece de fundamentos técnicos, ambientales y legales.

Por ejemplo, aseguran que el proyecto violenta regulaciones vigentes como el Decreto Ejecutivo 44421-S, que exige un radio mínimo de 500 metros respecto a escuelas, áreas urbanas y centros médicos.

“Esto no es progreso, es condenar a la gente de toda la vida a vivir con olores y enfermedades”, señala el documento, donde se insiste en que el plan municipal responde más a una improvisación que a un análisis serio de las necesidades cantonales.

Otro punto crítico es el acceso al terreno. La vía de ingreso es estrecha, con un puente de un solo carril y limitaciones para el paso de camiones de gran tonelaje.

Los vecinos cuestionan si la municipalidad piensa infringir la Ley de Tránsito para permitir el paso de vehículos con hasta treinta toneladas de basura por una calle que ni siquiera está habilitada para ello.

“La Municipalidad de Goicoechea debe asumir con seriedad, responsabilidad y rigor técnico el desarrollo de este plan. La selección del terreno no puede ser una decisión arbitraria ni improvisada, sino el resultado de un proceso integral, fundamentado en criterios técnicos, legales y participativos, que garantice tanto el éxito del proyecto como el respeto a los derechos de la comunidad y la protección del entorno natural”, reclaman los habitantes de la zona.

Además del impacto sanitario, ambiental y logístico, la oposición subraya las consecuencias económicas y sociales. Temen que las propiedades pierdan valor, que se frene la inversión inmobiliaria y comercial, y que la calidad de vida se deteriore con la presencia constante de malos olores, plagas, polvo y tránsito pesado.

Propuesta riesgosa

Parte de la problemática sobre este centro de acopio se da tras el choque entre los alcaldes de los cantones aledaños a la finca donde se ubicaría el proyecto; es decir, Diego Miranda, de San José; Federico Chavarría, de Goicoechea; y Domingo Arguello, de Montes de Oca.

Según denunció Arguello, son los propios vecinos quienes se han acercado a su despacho a mostrar preocupación por la cercanía de riachuelos con la zona, así como por las malas condiciones de infraestructura en los alrededores de la finca, lo que impediría el traslado de desechos.

“Yo lo que empiezo a investigar, me empiezo a dar cuenta, y le pregunto directamente al alcalde de Goicoechea, él lo que me dice es que se va a hacer es un centro de reciclaje de plástico y un refugio animal; pero cuando nos metemos a ver el proyecto no dice específicamente nada de eso, entonces ya empieza la alerta”, relató el alcalde de Montes de Oca a Diario Extra.

Arguello además destacó que en la zona existe la presencia de bosque, nacientes de agua, y gran cantidad de viviendas; lo que se podría ver afectado en caso de generarse un relleno; como se destaca en el documento.

“La calle donde se supone que pasarían los camiones es calle limítrofe entre nuestros cantones; y es una vía demasiado angosta, tanto así que hay un puente donde solo puede pasar un vehículo completo, ni siquiera dos; es decir, un camión ahí prácticamente no podría pasar”, agregó el jerarca monteoqueño.

Aseguran mala interpretación

Este medio conversó con el alcalde de Goicoechea, quien aseguró que los señalamientos hechos por vecinos y por Arguello se tratan de errores de interpretación, así como de una “mala jugada política”.

“Esto sucedió porque los alcaldes anteriores no vieron el problema gravoso que era, hoy por hoy tenemos nosotros la oportunidad junto con el ministerio el cual, a pesar de que es muy confrontativo, nos está dando un empujón para hacerlo ya”, detalló Chavarría.

Sumado a ello, el jerarca especificó que los estudios y diseño de un relleno sanitario si son parte de la estrategia de la municipalidad para afrontar el problema de los deseños, sin embargo, que este se realizaría en otra zona, ya que la finca actual pertenece al gobierno local de San José.

“Lo que se ha dicho ahí es que se va a buscar un espacio, pero no ese espacio actual; nosotros no podemos definir sobre una finca que no es nuestra, y cualquier acción que pudiésemos tomar tiene que ir en concordancia con los permisos que pueda obtenerse y con la temática en la que se realice el proyecto”, especificó Chavarría.

El alcalde destacó que se continuaría con los espacios de diálogo, tanto con vecinos como autoridades, para poder explicar la razón de ser del proyecto; así como con los trámites necesarios para trabajarlo durante el 2026.

Diario Extra intentó profundizar con Diego Miranda, el tercer involucrado del posible relleno, sin embargo, el alcalde no encontró espacio en su agenda para atender a este medio.

Las 10 preocupaciones de los vecinos

• No hemos recibido información clara sobre el proyecto, ni en audiencias se nos ha explicado cómo nos afectará directamente.

• Nos preocupa que la finca colinde con la quebrada Patalillo, parte del corredor biológico del río Torres, y que además esté muy cerca de escuelas y colegios.

• Vivimos a la par de la calle de acceso a la finca El Maderal, donde hay condominios y urbanizaciones. Tememos el tránsito de camiones pesados que podrían circular día y noche.

• Nos alarma que los estudiantes estén expuestos a olores, gases y plagas provenientes de un relleno sanitario a escasos metros.

• Los clientes llegan a los negocios de Mata de Plátano atraídos por el ambiente limpio de la zona.

• Sabemos que un relleno sanitario puede provocar enfermedades respiratorias, gastrointestinales y transmisión de vectores.

• Durante generaciones hemos levantado nuestras casas con esfuerzo. Ahora tememos que, con este proyecto, nuestras propiedades pierdan valor.

• El terreno tiene una accesibilidad vial deficiente. No sabemos si la Municipalidad es consciente de que introducir un camión con treinta toneladas de basura no está permitido por la Ley de Tránsito en la calle La Estefana.

• Este tipo de proyectos genera rechazo entre los consumidores y reduce la afluencia de clientes. ¿Cómo garantizará la municipalidad que mi inversión no se vea comprometida?

• Muchos inversionistas eligen esta zona por su estabilidad y seguridad. ¿Qué garantía ofrece la municipalidad de que este proyecto no desate demandas legales, pérdida de valor en las propiedades y fuga de inversión privada?

Domingo Arguello Alcalde de Montes de Oca “Mi posición nace a raíz que de denuncias y alertas que he recibido, no solo de vecinos de Montes de Oca, sino también incluso vecinos del sector de Goicochea, específicamente lo que es Mata de Plata, muy preocupados por este proyecto”.

Fernando Chavarría Alcalde de Goicoechea “En la ley de gestión de desechos sólidos se habla que las personas tienen que ser responsables de sus propios desechos, acompañados de la municipalidad que le tiene que dar el seguimiento respectivo; de ahí nace el proyecto”.