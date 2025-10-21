Pamela Fabiola Solano Solano, funcionaria de la Imprenta Nacional, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José el pasado ocho de octubre por presuntos delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso en perjuicio de la fe pública y de su persona.

La denuncia señala a tres altos funcionarios de la Imprenta, entre ellos la jefa de Servicios Generales, la jefa de Recursos Humanos y a Jorge Castro Fonseca, en calidad de director general.

Según el documento, al que Diario Extra tiene acceso, Solano participó en el Concurso Interno CI-01-IN2024 para optar por una plaza en propiedad, obteniendo una calificación oficial de 81,42 puntos.

Sin embargo, en documentos posteriores, su nota fue alterada a 73,14, lo que la desplazó en la terna de selección, beneficiando a otros candidatos con calificaciones inferiores.

La denunciante sostiene que esta alteración fue intencionado y coordinada entre los funcionarios mencionados, con el objetivo de favorecer a otro participante del concurso.

Se alega que el director general, Jorge Castro, solicitó por escrito una justificación técnica para la elección de un concursante, lo que, según Solano y el abogado defensor Dennis Alvarado, constituye una violación a los principios de legalidad y probidad que rigen la función pública.

La denuncia cita los artículos 365, 366, 367 y 372 del Código Penal, así como el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, como base legal para sustentar los delitos denunciados.

Además, se solicita la nulidad de los actos administrativos derivados de los concursos, la inclusión de los funcionarios como imputados y el reconocimiento de la denunciante como víctima directa.

Alvarado, también indicó en entrevista con este medio, que: “él (director general) emite una directriz o una orden a la jefa de Pamela para que, en el concurso en el que ella participa, se recomiende el nombramiento de un compañero suyo, sin que legalmente esto fuera procedente. Es decir, el director no tenía la potestad para hacer esa recomendación, ya que corresponde a la jefatura de Pamela. Le indica a la jefa de Pamela que emita la recomendación a favor de una persona en específico”, señaló Alvarado.

Además, el jurista agregó que, dentro de todo el expediente de la afectada, no se incluye dicha carta.

Este medio consultó sobre los hechos al director general de la imprenta, quien redirigió las consultas a un correo electrónico. Asimismo, se enviaron las preguntas a la vía solicitada, y se obtuvo la siguiente respuesta:

“Le informo que esta Dirección General al día de hoy no ha sido notificada, de tal manera que se desconocen las acusaciones que se señalan en su correo, lo cual hace imposible a lo requerido”.