Un plan delictivo para crear un fondo paralelo de capacitación de funcionarios relacionado con primas de reaseguros, así lo denunció este lunes la fiscalía en contra del exmandatario costarricense Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), Cristóbal Zawadzki, y un imputado de apellidos Acuña Prado.

Las fiscales, Tatiana García y Johana Rodríguez, detallaron durante la lectura de la acusación de este caso que vuelve a ventilarse en los tribunales tras un proceso judicial de 24 años.

García y Rodríguez explicaron que previo a que Rodríguez asumiera como presidente de la República, supuestamente habría tenido una reunión con los otros dos imputados, donde se habría acordado de que Zawadzki asumiría la presidencia del INS para facilitar la creación de un fondo paralelo para formar a funcionarios de esa institución.

Foto: Issac Villalta.

El manejo de los recursos sería manejado de manera discrecional por el acusado Acuña Prado, de acuerdo con la fiscalía.

Este fondo provenía de primas de reaseguros con empresas y reaseguradores con que previamente Acuña Prado habría negociado a la espera de que Rodríguez asumiera la presidencia de Costa Rica.

Uno de los principales señalamientos es que se usó la figura de una empresa de agencia de viajes, donde Acuña Prado era subgerente, donde se girarían los recursos provenientes para el fondo paralelo.

Las fiscales aseguraron que muchos de estos recursos fueron desviados para una serie de viajes, viáticos y otros beneficios de funcionarios públicos del INS, donde incluso habrían sido acompañados de sus esposas.

El juicio continuará este martes, según anunció previamente el tribunal, ya que una de las abogadas de los imputados debía atender otro caso en horas de la tarde del lunes.

El expresidente costarricense, dijo en declaraciones a los medios de comunicación, cuestionó la acusación de la fiscalía.

“Es una cosa absurda, luego inventan que hay un plan con hechos previos antes yo llegue al gobierno, y después dicen que hay participación mía en todos estos hechos, sin ninguna prueba, sin nada. Yo no tengo nada que ver con cosas del 96 y 98, nada”, dijo.