Un Regidor municipal, junto a otro exmilitante, renunciaron al partido cantonal Juntos San José, misma que llevo al actual alcalde hasta el poder, tras denunciar actitudes autoritarias, persecución a nivel interno, y una falta de democracia a nivel interno de la agrupación.

Rafael González, quien fungía como jefe de la bancada oficialista del Concejo Municipal de la capital, señaló “una auténtica persecución política y profesional por parte de militantes y funcionarios municipales”; según se lee en el documento remitido a la agrupación política, mismo donde renuncia a su militancia.

La problemática se da, según detalla González, tras la decisión de colaborar con un partido de escala nacional para la campaña entrante; esto debido a que cuenta con una empresa de comunicación política junto a Ricardo Villegas, mismo que también dejó el partido.

Tras darse a conocer la contratación, los directivos de la agrupación pidieron la separación de González, lo que calificó como “decisiones, autoritarias y alejadas de la democracia interna, que reflejan una realidad lamentable: la falta de participación verdadera, la verticalidad en la toma de decisiones, la eliminación de los espacios de diálogo y la vulneración del respeto a los principios fundamentales de Juntos San José”.

Dicho partido político fue el encargado de llevar a la alcaldía a Diego Miranda, actual jerarca del gobierno local de la capital, esto tras la salida de Johnny Araya, quien ocupó el puesto desde 1991 y hasta el 2024.