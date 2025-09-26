La represión del régimen de Nicaragua se ha extendido más allá de las fronteras, alcanzando incluso a personas exiliadas en Costa Rica, según denunció el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El informe, presentado recientemente, documenta un patrón sistemático de persecución transnacional que incluye privación arbitraria de la nacionalidad, confiscación de bienes, negativa a expedir pasaportes, supresión de documentos civiles, vigilancia, amenazas, hostigamiento y manipulación de mecanismos internacionales como las alertas rojas de Interpol.

El Organismo llamó a la comunidad internacional a fortalecer los mecanismos de asilo y naturalización para estas personas, impedir su devolución y asegurar que los responsables rindan cuentas bajo el derecho internacional.

Además, hicieron referencias al asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam en Coronado y los atentados ejecutados en contra de Joao Maldonado y su esposa en San Pedro.

En una consulta realizada al Gobierno sobre el temor de los refugiados tras el asesinato de Samcam respondieron que existe dentro del OIJ una unidad de víctimas y testigos a la que pueden acudir. Además, señaló que mediante el Acnur se coordina colaboración para gestionar la protección brindada por el Poder Judicial.

En cuanto al esclarecimiento de homicidios, Zamora reconoció que podría existir la hipótesis de causas políticas.