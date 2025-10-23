Denuncian discriminación contra solicitantes de refugio 

El Movimiento de Mujeres Indígenas de Nicaragua – Mairin Kaikanka denunció que en los puestos de la Policía Profesional de Migración ubicados en las zonas fronterizas de Costa Rica no se estarían registrando ni asignando citas para solicitudes de refugio a personas nicaragüenses, mientras que a migrantes de otras nacionalidades sí se les brinda el trámite.

La organización, afirmó haber documentado 15 casos de personas nicaragüenses entre ellas mujeres indígenas y afrodescendientes que fueron instruidas a trasladarse hasta San José para gestionar sus citas, pese al colapso y saturación de las oficinas de refugio en la capital.

“A estas personas no se les tomó la solicitud ni se les asignó la hoja verde. Se les indicó que debían solicitar la cita en San José, a pesar de que las autoridades conocen el colapso del sistema”, señala el documento del colectivo.

El movimiento calificó estos hechos como “actos de xenofobia institucional” y advirtió que la negativa a registrar solicitudes en frontera viola el principio de no devolución.

Consultado por Diario Extra, el director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, negó categóricamente las acusaciones y aseguró que Costa Rica continúa aplicando plenamente los convenios internacionales en materia de refugio.

“La denuncia pública efectuada por este grupo de personas indígenas nicaragüenses no tiene asidero, no tiene ni lógica ni sustento. La unidad de refugio recibe y atiende a la población nicaragüense continuamente”, manifestó Badilla.

El jerarca explicó que actualmente el país atiende a unas 180.000 personas solicitantes de refugio, la mayoría de ellas nicaragüenses, y que incluso existe un proceso diferenciado para la población indígena.

“Contamos con procesos mucho más rápidos para este grupo. Esta manifestación carece de toda lógica porque Costa Rica sigue aplicando los convenios y protocolos internacionales”, subrayó.