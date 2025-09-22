El manager del reguetonero colombiano B King denunció este lunes su desaparición junto a otro músico colombiano desde hace casi una semana durante una gira en México.

La última vez que vieron a Byron Sánchez, nombre real del cantante, y a Regio Clown fue el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, exclusivo barrio de Ciudad de México.

“Se desaparecen después que salen del gimnasio (…) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes”, dijo este lunes el manager de ambos artistas, Juan Camilo Gallego, a Blu Radio.

Aseguró que denunció la desaparición ante las autoridades mexicanas.

Según el manager, su equipo de trabajo y allegados sospechan de un secuestro pero no han recibido ninguna llamada ni pedido de rescate.

Los familiares y amigos de B King pidieron ayuda para encontrarlo y compartieron imágenes del cantante en redes sociales. Importantes figuras de las escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, se sumaron al llamado.

El presidente izquierdista Gustavo Petro pidió ayuda a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, para dar con el paradero de los músicos.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19 (…) lograr que aparezcan con vida”, dijo el domingo en un mensaje en X.

“Desaparecieron (…) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente”, agregó.

Las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de México.