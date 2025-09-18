La Auditoría Interna denunció posibles actos de obstrucción, fallas en los controles y ausencia de responsables en el manejo de la Caja Chica de la Asamblea Legislativa.

Según el documento AL-AUIN-INF-0008-2025, durante todo el año fue imposible realizar arqueos sorpresivos porque el personal de Tesorería y Pagos nunca estuvo disponible.

“Durante el presente año, los funcionarios de la Auditoría Interna no han logrado ejecutar el arqueo sorpresivo, programado para el segundo trimestre, esto a pesar de haberse realizado reiterados intentos en diferentes fechas”, señala el informe.

En todos los casos, se denuncia que el resultado fue el mismo: “insatisfactorio”.

La Auditoría subraya que esta práctica constituye “una señal de alerta sobre una posible obstrucción del control interno”, y que la conducta detectada “compromete la función de vigilancia institucional y socava la arquitectura de integridad pública al impedir la trazabilidad y la verificación de los recursos públicos”.

El problema se agrava porque la Gerencia Financiera autorizó teletrabajo en el área encargada del fondo sin actualizar protocolos ni notificarlo. El resultado fue que, el día del arqueo, la oficina estaba cerrada.

“El equipo designado para realizar el arqueo se vio imposibilitado, ya que el personal del Área de Gestión de pagos y Tesorería se encontraba laborando en la modalidad de teletrabajo y/o trabajo a distancia”, apunta el documento.

Además, recalca que “no se encontró evidencia de que, por parte de la Gerencia Financiera, se realizara una comunicación a la población institucional o cliente interno (…) sobre los cambios en la atención del servicio. Por consiguiente, tampoco la Auditoría Interna tenía conocimiento de este”.

El fondo, de ¢30 millones, se utiliza para cubrir gastos menores y urgentes, pero al no poder verificarse en sitio, queda expuesto a irregularidades.

El informe advierte que los problemas no son nuevos.

En 2023 y 2024 ya se había detectado que “la totalidad de documentos que sustentan los adelantos de pago en formato digital no contaban con firma digital válida, lo que generaba incertidumbre sobre su eficacia y veracidad jurídica”. Pese a las recomendaciones, en 2025 la situación se repitió.

“Falta grave de los funcionarios”

La Auditoría advierte que este comportamiento podría considerarse “una falta grave por parte de los funcionarios”, al obstruir la detección de errores, abusos o irregularidades.

Incluso recuerda que la Ley Contra la Corrupción establece que todo funcionario será responsable si “debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño, implantación o evaluación”.

“Las debilidades detectadas plantean un reto para la Administración en virtud de dar un seguimiento constante al sistema de control interno (…) para asegurar la adecuada prestación de los servicios, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno asociado y garantizar el uso correcto de los recursos”, advierte el informe.

Ante este panorama, la Auditoría recomendó a la Gerencia General establecer un protocolo que obligue a tener personal presente en Tesorería, revisar de inmediato el reglamento de Caja Chica y valorar responsabilidades disciplinarias o administrativas contra los funcionarios.

Los cuales, por acción u omisión, “hayan impedido la realización de los arqueos sorpresivos o debilitado el sistema de control interno”.