Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Al menos tres vecinos de Barrio Escalante, en San José, habrían sido víctimas de violencia y amenazas debido a su participación en movimientos comunitarios, según denunció Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

De acuerdo con Solano, en dos de los casos registrados, las viviendas de los afectados fueron atacadas con piedras, provocando la ruptura de vidrios. Además, las paredes de las casas fueron grafiteadas con mensajes e insultos.

El funcionario señaló que varias cámaras de seguridad ubicadas en la zona cuentan con material que podría ser de utilidad para las investigaciones.

Según explicó, en los hechos habría participado un motociclista que esperaba al presunto autor material de los ataques para facilitar su huida.

Los casos ya fueron denunciados ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que tiene a su cargo las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de los ataques y establecer las circunstancias en que ocurrieron.

Mientras avanzan las pesquisas, la Policía Municipal de San José y la Fuerza Pública mantienen vigilancia preventiva en Barrio Escalante.