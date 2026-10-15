Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Escuela Joaquín García Monge, ubicada en el centro de Desamparados y fundada en 1921, enfrenta una serie de problemas que preocupan a la comunidad educativa.

Casos de dengue, una plaga de ratas difícil de controlar y atrasos en el pago de salarios a algunos funcionarios figuran entre las principales denuncias de los padres, quienes expresan su inquietud por las condiciones sanitarias del centro educativo y la situación que atraviesa el personal.

Hazel Alfaro, madre de dos estudiantes de la escuela, manifestó a Grupo Extra su preocupación y aseguró que las fumigaciones realizadas para controlar la plaga no han dado resultados, pues los roedores continúan en las instalaciones.

Hazel Alfaro

Madre de familia “Se había hecho una fumigación para controlar las ratas, pero continúan. También hay un niño con dengue. Uno trata de buscar al director para ver qué se soluciona, pero siempre es la misma situación de que no hay plata”, manifestó Alfaro.

El caso lo ratificó Johanna Mena, madre de una niña de quinto grado. Mena aseguró que las ratas y los casos de dengue es algo que se ve en ese centro educativo.

“Es cierto. De hecho, mi hija ya tiene más de 8 días de estar enferma y varios compañeritos igual. Hay que mandarlos así y aquí no nos dan un veredicto de nada porque el director nunca está”, aseveró.

MEP es consciente de la situación

El Ministerio de Educación Pública (MEP) conoce la situación que enfrenta la escuela, a lo cual, tras consulta de este medio, respondieron lo siguiente:

“En relación con la presencia de plagas, la administración del centro educativo realiza fumigaciones periódicas como parte de las acciones para atender y controlar esta situación”.

Por otra parte, Alfaro también cuestionó las condiciones del servicio de comedor y aseguró que existen diferencias en los alimentos que reciben los estudiantes y el personal.

“Yo como madre me preocupo por la salud de mi hijo y por lo que le pueda pasar. Siento que la prioridad en estos momentos deben ser los niños. Hay muchas quejas y, aun así, los problemas no se solucionan”, expresó.

Foto: Mauricio Aguilar.

Ante esto, la cartera educativa atribuyó la problemática al cambio de la Junta de Educación de la Escuela Joaquín García Monge.

“Respecto al atraso en el pago de las servidoras del comedor, se presenta debido a que el periodo de nombramiento de la anterior Junta de Educación venció y actualmente se encuentra en proceso de conformación y legalización la nueva Junta”, señalaron.

Además, el MEP aseguró que, una vez concluido ese proceso, la Junta podrá realizar las gestiones administrativas necesarias para ponerse al día con los compromisos y obligaciones pendientes.

¿Un director ausente?

Al problema sanitario se suman otras dificultades. Alfaro también cuestionó la comunicación con la dirección del centro educativo. Según afirmó, las familias tienen dificultades para localizar al director y obtener respuestas ante los problemas que denuncian.

“Uno trata de buscar al director para ver qué se soluciona, pero nunca está, está incapacitado y no da la cara. Hay muchas quejas y, aun así, no se solucionan los problemas”, manifestó Alfaro.

Mena también aseguró que la ausencia del director dificulta la atención de los problemas que afectan a los estudiantes.