Demandan a Messi y a la AFA

Miami, Estados Unidos (AFP) – Una empresa estadounidense demandó al astro Lionel Messi y la federación argentina (AFA) por no jugar en un partido amistoso de la selección albiceleste en Estados Unidos el año pasado, indicó el bufete de abogados que representa a la compañía.

La empresa VID Music Group, con sede en Miami, presentó una demanda con 10 cargos en un tribunal del sur de Florida contra Messi, la AFA y un agente externo, informó este jueves en un comunicado la firma Patino & Associates.

La Pulga no jugó con Argentina el cotejo amistoso ante Venezuela en octubre pasado en el Hard Rock Stadium, en Miami, que fue organizado por la empresa demandante.

En la demanda se acusa a Messi de conspirar con el agente y la AFA “para participar en conductas” destinadas a persuadir a VID para que firmara contratos con la federación argentina “bajo falsos pretextos”, indicó de su lado The Athletic.

También se le acusa de representación negligente y de interferencia ilícita en un contrato.