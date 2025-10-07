Tras la pandemia, los diversos sectores comerciales se recuperan poco a poco; sin embargo, esto ha revelado una nueva problemática: el aumento de la demanda eléctrica supera la capacidad de generación nacional actual.

Así lo expresó Kenneth Lobo, director de Planificación y Sostenibilidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quien detalló a Diario Extra que cada vez es mayor la cantidad de energía que ocupa el país.

“Las proyecciones siguen estando altas para los próximos años; esto quiere decir que la matriz eléctrica que hoy por hoy tenemos no es suficiente para atender la demanda, y evidentemente tenemos que ampliarla”, confesó Lobo.

Actualmente, según detalla el reglamento N.° 7200, Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, el ICE debe generar al menos un 85% de la electricidad necesaria para el país, razón por la cual el gerente de planificación detalló la necesidad de realizar las inversiones necesarias que permitan cubrir la demanda.

Lobo destacó que, en caso de que no se logre cubrir la demanda actual, esto podría generar precios más altos para los costarricenses, por lo que “estamos aprovechando la oportunidad que nos da la ley para que haya una participación de generación privada, que tiene mecanismos ligeramente más ágiles para el desarrollo de proyectos y que, a la hora de establecer tarifas, garantice que sean justas para que no se generen impactos a nivel de precio”.

Industrias y carros demandan más energía

Parte de que el actual sistema eléctrico peligre por el aumento de la demanda responde al crecimiento industrial del país, un movimiento claro tras la paralización mundial ocurrida en 2020.

“En los últimos cuatro años, de 2021 a 2024, mantuvimos un crecimiento sostenido después de pandemia; aumento incluso de entre un 3,3% a 4,2%, que son crecimientos importantes para un país en términos de demanda eléctrica.

Para este año en particular vamos a cerrar alrededor del 2% de incremento”, relató Lobo.

Sumado a ello, la movilidad cero emisiones ha venido a cambiar el panorama, ya que su crecimiento en las calles también ha empezado a jugar un rol importante en el panorama energético.

“Si el crecimiento de la electromovilidad se mantiene como hasta el día de hoy, si el crecimiento se mantiene como viene, de una manera acelerada, vemos que alrededor del 2028 hay una inflexión con respecto a la producción de demanda; es decir, en adelante vamos a tener un faltante con respecto a la producción, asociado principalmente a esa transición de los vehículos movilidad”, indicó.

Producción privada cae

Según los datos proporcionados por el ICE, si bien cada año crece la cantidad de megavatios producidos por las empresas privadas, al traducir este dato a electricidad generada a nivel nacional, las cifras muestran una caída en términos de apoyo.

“Los proyectos de generación privada que están son los mismos que han estado en los últimos 10 o 12 años, más o menos, y esto quiere decir que la generación propia de estas plantas, en realidad, es relativa a la disponibilidad de recurso energético”, afirmó el gerente de Planificación.

Esto quiere decir que aquellas plantas privadas hidroeléctricas dependen de la cantidad de agua, que las torres dependen de la cantidad de aire, y que las solares responden a la cantidad de luz disponible; lo que, en palabras de Lobo, explicaría la disminución.

¿Cómo funciona la energía privada?

La ley 7.200 establece dos modalidades para que los actores privados colaboren con el mercado energético del país. En el método BOO, las empresas desarrollan sus propias plantas, y se la venden al ICE.

Por otra parte, en los contratos BOT donde es el instituto el que lanza una licitación, y posterior a que se finalice el contrato, la infraestructura pasa a manos del Estado.