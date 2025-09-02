Las denuncias anónimas de los costarricenses al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han crecido en los últimos cuatro años, pasando de 10.451 en 2021 a 13.747 el año anterior.

Sin embargo, hay una lista de delitos que son los que más denuncian los ticos ante el Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ.

Se trata de delitos relacionados con drogas, contra la propiedad, personas requeridas, homicidios, desapariciones. Estos son los más denunciados por los informantes anónimos.

El promedio mensual de reportes es entre 1.000 y 1.200 de acuerdo con Jairo Muñoz, coordinador del CICO del OIJ.

“La participación ciudadana ha sido muy importante para todos nosotros, ha ido creciendo, conforme pasan los años nos ayudan más, a pesar del repunte de la criminalidad y el temor que eso pueda causar”, afirmó Muñoz.

Entre los delitos que se pueden denunciar se encuentran: