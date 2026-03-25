Delitos con arma se quedan sin beneficio de tobillera electrónica

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Las personas que cometan delitos con armas no tendrían el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Los diputados aprobaron en primer debate y por mayoría el expediente 25.158, Ley para eliminar el beneficio de brazalete electrónico en delitos con armas.

Esta iniciativa tiene como objetivo restablecer la prohibición expresa del arresto domiciliario con monitoreo electrónico como beneficio sustitutivo de pena en casos en que el delito haya sido cometido utilizando cualquier tipo de armas.

Una de las diputaciones que votó en contra de la propuesta fue Gloria Navas, quien recordó el hacinamiento que presentan las cárceles a nivel nacional.

“La sanción tiene que estar proporcional con la acción que se va a sancionar. El tema carcelario es crítico en este país y que hay sobrepoblación, por lo que de alguna manera el brazalete electrónico es importante, según el tipo de delito y las condiciones que se dan el proceso penal”, afirmó Navas.

Fabricio Alvarado, quien impulsa la iniciativa, destacó la importancia de incluir todo tipo de armas en esta legislación, desde las contundentes hasta las punzocortantes. “Estas también generan temor, inseguridad y provocan sentimientos de vulnerabilidad en la persona que realiza la amenaza con esa arma, más allá si es arma de fuego, contundentes o punzocortante”, afirmó.

Impacto en inseguridad

Grupo Extra consultó a varios expertos en temas de seguridad y armas, para conocer su criterio de si estas medidas pueden reflejar un impacto positivo en la seguridad del país.

Hazel Villalobos, experta en seguridad ciudadana, destacó que, aunque es una señal clara de endurecimiento de la política criminal frente a la violencia armada, no podría tener los resultados esperados.

“Desde una perspectiva técnica, se trata de una disposición de carácter general que no distingue entre niveles de riesgo, tipos de delito o perfiles de las personas imputadas, lo que podría generar efectos contrarios a lo esperado”, dijo.

Para el criminólogo Jorge Ulloa, estas medidas, aunque tienen una buena intención, no combaten el problema de fondo de la criminalidad.

“Tenemos que entender que el grado de violencia que atraviesa el país en la actualidad no significa solo por beneficios adquiridos por ciertos delincuentes que han utilizado armas letales para cometer sus delitos”, afirmó.

La propuesta

“El arresto domiciliario con monitoreo electrónico es una sanción penal en sustitución de la prisión y tendrá la finalidad de promover la reinserción social de la persona sentenciada con base en las condiciones personales y sociales reguladas para la fijación de la pena. Para facilitar la reinserción social de la persona sentenciada, las autoridades de ejecución de la pena promoverán la educación virtual a distancia mediante el uso del Internet”.

Mario Arias Experto en seguridad “El monitoreo electrónico fue concebido como una alternativa para delitos de baja o mediana peligrosidad, no para sujetos que emplean armas como instrumento homicida. Su aplicación en estos casos genera riesgos objetivos y documentados, como la intimidación a víctimas y testigos, así como fugas del sistema de vigilancia”.

Karen Jiménez Ciencias Policiales de la UNED “Es muy válido realizar este ajuste, ya que permite que la sociedad no sea expuesta al riesgo por parte de personas que ya han demostrado estar asociados a delitos que se pueden considerar bastante graves. Recordemos que se trata de una medida pensada como alternativa a la privación de libertad para personas que no resulten ser un peligro”.

Hazel Villalobos Experta en seguridad ciudadana “Además del fortalecimiento de las respuestas punitivas en temas de violencia armada, es necesario y urgente intervenciones integrales que incluya el fortalecimiento policial, el fortalecimiento de la fiscalización de las armas, principalmente las armas de fuego, por parte del Estado; y mejores herramientas legales que permitan la investigación criminal”.