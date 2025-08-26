La participación del crimen organizado en delitos ambientales exige actualizar la legislación y establecer sanciones más severas, según Luis Diego Hernández, fiscal ambiental.

Hernández señaló que los casos más representativos incluyen la extracción ilegal de oro en zonas como Crucitas y Corcovado, así como la apropiación indebida de terrenos mediante el cambio de uso de suelo.

El fiscal también indicó que investigan estructuras criminales dedicadas al tráfico de especies de flora y fauna, actividad que ha demostrado ser altamente lucrativa.

“Es necesario que la Asamblea Legislativa promulgue leyes que tipifiquen delitos especializados como el tráfico de tierras estatales. Esto permitiría a la Fiscalía contar con figuras jurídicas más precisas y penas más elevadas”, afirmó.

Además, Hernández recordó que la falta de control por parte de las autoridades estatales para proteger las áreas silvestres requiere una legislación más robusta.

“No existe una figura penal específica para estas conductas. Desde la Fiscalía hemos trabajado en un proyecto de ley para sancionarlas adecuadamente”, agregó.

Delito de minería a mayor escala La Fiscalía ambiental ha detectado figuras como la del “patrocinador” en temas de extracción ilegal de oro. “No es cualquier coligallero el que puede ingresar a la zona, las áreas son explotadas por grupos específicos de personas y su vez hay otras figuras, como el dueño de la plaza, que traen gente de otros países, hay trata de personas”. Para el fiscal se está muy próximo a hablar de criminalidad organizada en la extracción de oro, mientras que en otros delitos como la cacería se trata de personas menos constituidas. “No existe una mayor penalidad o agravante para los delitos en áreas protegidas”, sentenció.

Organizaciones se adaptan

El fiscal también advirtió que las organizaciones criminales están mutando para operar en ámbitos donde las penas son más leves.

Actualmente, los delitos ambientales se castigan con un máximo de tres años de prisión, sanción considerada insuficiente por las autoridades.

Respecto a la apropiación de terrenos para otros fines, Hernández explicó que, debido a la complejidad de estos casos, trabajan en conjunto con otras fiscalías, ya que involucran más que solo delitos ambientales.