Delfín regresa más motivado al Sporting

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

Youstin Delfín Salas está de vuelta en el fútbol costarricense, luego de su experiencia en el Brisbane Roar FC de la primera división de Australia.

El volante volverá a vestir los colores de Sporting F.C. con una versión renovada de sí mismo, convencido de que su paso por el extranjero le permitió crecer tanto dentro como fuera de la cancha.

El oriundo de Pococí reconoció que regresar al cuadro albinegro y ahora, su objetivo está claro: ayudar al equipo a romper la barrera de las semifinales y competir por los primeros lugares del campeonato.

“Es un Youstin Salas más maduro, diferente y con otra mentalidad. Cuando uno sale del país las cosas cambian y aprende a ver el fútbol de otra manera. Vengo a aportar donde me toque, sea como titular o desde la banca”, manifestó durante su presentación.

Su aventura en territorio oceánico dejó más que minutos en cancha. El exmundialista fue reconocido como uno de los futbolistas más destacados del torneo, un logro que considera uno de los más importantes de su carrera.

“Nunca me había tocado recibir ese tipo de reconocimientos y menos jugando fuera del territorio nacional. Me llevo muy buenos recuerdos de la afición y de todo lo que viví allá”, comentó.

Amigo de un famoso

“El Delfín” también recordó su convivencia con Tim Payne, excompañero que ganó notoriedad durante el Mundial. Incluso reveló que mantienen contacto y que existe una estrecha amistad entre ambas familias, al punto de que el neozelandés tiene previsto visitar Costa Rica tras la Copa del Mundo.

“Hablamos por Instagram y hasta compartimos cuarto cuando estuve en el Wellington Phoenix. Mi esposa también tiene una buena relación con la de él que es costarricense. Es una gran persona y espero que le siga yendo muy bien”, añadió.

Con un Youstin Salas de regreso, más experimentado y con hambre de volver a destacar en el torneo nacional, Sporting F.C. confía en que será una de las piezas claves para hacer historia en este torneo al mando de Andrés Carevic.