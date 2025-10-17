Delegados del PLN denuncian presiones internas en San Ramón

En procesos de notificación de sanciones internas

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Delegados del Partido Liberación Nacional (PLN) en San Ramón denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de notificación de sanciones internas que, según afirmaron, buscan forzar la apertura de procedimientos disciplinarios en su contra.

De acuerdo con las versiones de los denunciantes, a las casas de decenas de delegados de la Asamblea Cantonal están llegando personas que se presentan como supuestos representantes del PLN e incluso aseguran ser de la campaña del precandidato presidencial Álvaro Ramos, con el objetivo de entregar documentos sobre procesos sancionatorios.

Los militantes aseguraron que no aceptarán audiencias ni castigos sustentados en notificaciones que calificaron como inválidas o improcedentes.

Entre los reclamos figuran notificaciones dejadas en portones o bajo las puertas de las viviendas, sin constancia de recepción ni identificación de los supuestos notificadores.

Nos han dicho que fueron mandados por la campaña de Álvaro Ramos”, expresaron los afectados, por medio de una carta donde aseguraron que los hechos buscan intimidarlos políticamente.

Según los delegados, algunos incluso se han hecho pasar por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o supuestos notarios que no se identifican ni verifican la identidad de los destinatarios, lo que a criterio de los denunciantes vulnera el debido proceso y los principios constitucionales que rigen los procedimientos sancionatorios dentro del partido.

PLN responde

El Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Liberación Nacional mediante un comunicado indicó que las actuaciones notificadas “corresponden exclusivamente a procesos internos vinculados con el cumplimiento de deberes partidarios, conforme a lo establecido en los Estatutos del Partido y su Reglamento de Ética”.

  • Estas diligencias son competencia exclusiva del Tribunal de Ética y Disciplina, órgano autónomo en sus decisiones, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos del Partido y en armonía con las leyes de la República, el Código Electoral y las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
  • Las notificaciones han sido efectuadas por profesionales debidamente designados, en estricto cumplimiento de sus funciones y dentro de los plazos y formalidades que rigen los procedimientos éticos internos.
  • Ningún otro órgano del Partido, ni la campaña electoral, tiene jurisdicción o intervención en estos procesos, los cuales se tramitan con independencia, confidencialidad y respeto al debido proceso.