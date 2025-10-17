Delegados del PLN denuncian presiones internas en San Ramón

Delegados del Partido Liberación Nacional (PLN) en San Ramón denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de notificación de sanciones internas que, según afirmaron, buscan forzar la apertura de procedimientos disciplinarios en su contra.

De acuerdo con las versiones de los denunciantes, a las casas de decenas de delegados de la Asamblea Cantonal están llegando personas que se presentan como supuestos representantes del PLN e incluso aseguran ser de la campaña del precandidato presidencial Álvaro Ramos, con el objetivo de entregar documentos sobre procesos sancionatorios.

Los militantes aseguraron que no aceptarán audiencias ni castigos sustentados en notificaciones que calificaron como inválidas o improcedentes.

Entre los reclamos figuran notificaciones dejadas en portones o bajo las puertas de las viviendas, sin constancia de recepción ni identificación de los supuestos notificadores.

“Nos han dicho que fueron mandados por la campaña de Álvaro Ramos”, expresaron los afectados, por medio de una carta donde aseguraron que los hechos buscan intimidarlos políticamente.

Según los delegados, algunos incluso se han hecho pasar por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o supuestos notarios que no se identifican ni verifican la identidad de los destinatarios, lo que a criterio de los denunciantes vulnera el debido proceso y los principios constitucionales que rigen los procedimientos sancionatorios dentro del partido.

PLN responde

El Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Liberación Nacional mediante un comunicado indicó que las actuaciones notificadas “corresponden exclusivamente a procesos internos vinculados con el cumplimiento de deberes partidarios, conforme a lo establecido en los Estatutos del Partido y su Reglamento de Ética”.