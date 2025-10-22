Delegación tica gana oro en Balonmano

Las selecciones masculina y femenina de balonmano de Costa Rica se consagraron campeonas centroamericanas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
El equipo femenino logró una excelente victoria de 25-15, mostrando una defensa impecable y un ataque contundente que mantuvo el control durante todo el encuentro.
En el ámbito masculino, se decretó un duelo muy parejo. La selección nacional venció 25-24 a la selección guatemalteca. El triunfo desató una celebración inolvidable en donde se festejó un doblete histórico.
El balonmano costarricense cierra así una participación perfecta en los Juegos Centroamericanos y suma al medallero dos oros más
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador Grupo Extra