Delantero rompe ante Saprissa racha de casi 2 años sin anotar

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El mexicano Raúl Vidal volvió a celebrar un gol en la Primera División del fútbol costarricense. El delantero de San Carlos rompió una racha de casi dos años sin anotar en la máxima categoría, al marcar el segundo tanto de los Toros del Norte en el partido ante Saprissa.

El gol tiene un significado especial para el atacante, quien atravesó un largo proceso de recuperación tras sufrir una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo fuera de las canchas durante 550 días.

Antes de su anotación frente a los morados, Vidal no celebraba un gol en la máxima categoría desde el 19 de noviembre de 2024, cuando vestía la camiseta de Municipal Liberia. Curiosamente, aquella anotación llegó en un encuentro que su equipo perdió ante San Carlos, club con el que juega actualmente.

Su regreso formal a los Toros del Norte en el actual torneo le abrió nuevamente las puertas de la Primera División. Ahora, ante uno de los equipos más importantes del país, Vidal consiguió sacudirse una larga sequía y volver a festejar en el máximo escenario del fútbol nacional.