Delantero estrella del Cartaginés tiene su futuro en duda

Johan Venegas es uno de los jugadores que finaliza contrato con Cartaginés al cierre del campeonato nacional.

Según supo Grupo Extra, con fuentes cercanas al club, el delantero aún no ha llegado a un acuerdo con el equipo brumoso para una posible renovación.

Venegas ha disputado 33 partidos con el conjunto de la Vieja Metrópoli, en los que registra diez goles y dos asistencias.

Otro de los futbolistas que también termina contrato es Kevin Briceño, quien ya se encuentra en negociaciones con el club para extender su vínculo.

Los brumosos están cerca de asegurar su clasificación a semifinales y enfrentarán este domingo a Guadalupe FC a las 3:00 p.m., en la jornada 18 del torneo.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra