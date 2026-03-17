Delantero del Cartaginés sufre rotura de ligamento cruzado

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El delantero del Cartaginés, Nicolás Vargas, sufrió una grave lesión el domingo anterior en el partido ante el Deportivo Saprissa.
Vargas sufrió una rotura del ligamento cruzado y de meniscos, por lo que estará aproximadamente nueve meses fuera de las canchas.
El atacante de 19 años se suma a la lista de lesionados del conjunto brumoso:
Nicolás anotó su primer gol en la Primera División el pasado 8 de marzo, en la victoria del Cartaginés ante Puntarenas. El jugador espera volver lo más fuerte posible para seguir sumando minutos en el primer equipo.
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra