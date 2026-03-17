Delantero del Cartaginés sufre rotura de ligamento cruzado

Se lesionó en el partido contra Saprissa

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El delantero del Cartaginés, Nicolás Vargas, sufrió una grave lesión el domingo anterior en el partido ante el Deportivo Saprissa.

Vargas sufrió una rotura del ligamento cruzado y de meniscos, por lo que estará aproximadamente nueve meses fuera de las canchas.

El atacante de 19 años se suma a la lista de lesionados del conjunto brumoso:

  • José Luis Quirós (ligamento cruzado)
  • Leonardo Alfaro (problemas musculares)
  • Yael López (ligamento cruzado)
  • Andrés Rodríguez Chiroldes (ligamento cruzado)
  • Johan Venegas (problemas musculares)

Nicolás anotó su primer gol en la Primera División el pasado 8 de marzo, en la victoria del Cartaginés ante Puntarenas. El jugador espera volver lo más fuerte posible para seguir sumando minutos en el primer equipo.

Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra