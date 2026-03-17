Delantero del Cartaginés sufre rotura de ligamento cruzado

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El delantero del Cartaginés, Nicolás Vargas, sufrió una grave lesión el domingo anterior en el partido ante el Deportivo Saprissa.

Vargas sufrió una rotura del ligamento cruzado y de meniscos, por lo que estará aproximadamente nueve meses fuera de las canchas.

El atacante de 19 años se suma a la lista de lesionados del conjunto brumoso:

José Luis Quirós (ligamento cruzado)

(ligamento cruzado) Leonardo Alfaro (problemas musculares)

(problemas musculares) Yael López (ligamento cruzado)

(ligamento cruzado) Andrés Rodríguez Chiroldes (ligamento cruzado)

(ligamento cruzado) Johan Venegas (problemas musculares)

Nicolás anotó su primer gol en la Primera División el pasado 8 de marzo, en la victoria del Cartaginés ante Puntarenas. El jugador espera volver lo más fuerte posible para seguir sumando minutos en el primer equipo.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra