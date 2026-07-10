Delantero de Saprissa se marcha al Barcelona de Ecuador

El Deportivo Saprissa confirmó la salida del delantero panameño Tomás Rodríguez, quien continuará su carrera en el Barcelona Sporting Club de Ecuador luego de que se concretara un acuerdo con el Sporting San Miguelito, club dueño de su ficha.

El atacante llegó al conjunto morado y rápidamente se ganó un lugar gracias a su rendimiento, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del equipo. Sus actuaciones también le permitieron ser convocado por la Selección de Panamá para disputar el Mundial 2026, donde vio acción en los compromisos frente a Croacia e Inglaterra.

El gerente deportivo de Saprissa, Erick Lonis, destacó la evolución del futbolista durante su paso por Tibás y aseguró que el club fue clave en su crecimiento.

“En Saprissa alcanzó un gran nivel competitivo, en un club que exige al máximo y que representa una verdadera prueba para cualquier jugador. Posteriormente, en la Copa del Mundo volvió a demostrar sus condiciones, y esa plataforma hoy le permite dar un nuevo paso en su carrera al incorporarse a un club con una enorme tradición en Sudamérica”, afirmó.

Durante su etapa con los tibaseños, Rodríguez disputó 25 partidos oficiales, marcó siete goles en todas las competiciones y levantó el título del Torneo de Copa 2026.