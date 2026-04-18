Fernando Lesme no volverá a jugar con Municipal Liberia en lo que resta del campeonato nacional.
El delantero quedó descartado debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas.
Incluso, viajará a Paraguay para completar su proceso de recuperación.
En las últimas horas se sometió a una nueva resonancia, cuyos resultados confirmaron que el periodo de baja será más prolongado de lo previsto.
El atacante paraguayo se lesionó en el partido contra Cartaginés del pasado 22 de febrero. Según los reportes médicos, sufrió una rotura parcial del tendón patelar de su rodilla derecha y desde entonces ya se perdió 10 partidos.
De esta manera, Fernando Lesme se despide del conjunto aurinegro antes de lo esperado, ya que tiene un acuerdo firmado con Herediano y se incorporará a su nuevo club a mitad de año.