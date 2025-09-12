La productividad de los delanteros del Deportivo Saprissa está por los suelos, es muy pobre. Son tan escasos los goles que solamente han marcado dos, sumando las 7 jornadas del Torneo Apertura 2025 y lo que fue la corta participación en Copa Centroamericana. Recordemos que los morados no pasaron de la fase de grupos.

Ese privilegio de besar las redes de la cabaña del rival ha sido algo exclusivo para dos futbolistas. Hablamos del experimentado e histórico en la casa morada, Ariel Rodríguez y el de su compañero Orlando Sinclair, con un tanto cada uno. Se han ido en blanco Gustavo Herrera y Marcos Escoe.

Saprissa cosecha 10 goles anotados y 9 recibidos, para una diferencia de +1.