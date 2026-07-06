Del festejo al hospital: Henderson vivió una noche para el olvido

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó opacada por un inesperado incidente protagonizado por el volante Jordan Henderson, quien sufrió una lesión en la muñeca mientras celebraba el triunfo de su selección sobre México.

El experimentado mediocampista, que permaneció en el banquillo durante el compromiso, se dirigió junto a sus compañeros hacia la zona donde estaban los aficionados ingleses en el Estadio Azteca.

En medio de los festejos intentó saltar una valla publicitaria, pero perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, lo que obligó a la inmediata intervención del cuerpo médico.

Henderson recibió atención sobre el terreno de juego, fue inmovilizado, trasladado en camilla y posteriormente llevado a un hospital de la Ciudad de México para someterse a exámenes médicos.

🤕🚨 La lesión más absurda en la historia de la Copa del Mundo.



Jordan Henderson se rompió el brazo tras brincar la valla publicitaria durante las celebraciones del triunfo de Inglaterra.



Thomas Tuchel confirmó que el futbolista de 36 años se encuentra hospitalizado y se… pic.twitter.com/7ELb2hUah3 — Arturo Villegas (@ArturoVill7) July 6, 2026

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, confirmó que el futbolista sufrió una lesión importante en la muñeca y reconoció que el incidente empañó una noche que debía ser de celebración para el equipo.

Diversos reportes indican que el centrocampista presenta una fractura que requerirá intervención quirúrgica, por lo que quedaría descartado para el resto de la Copa del Mundo. Mientras el plantel regresó a su concentración en Kansas City para preparar el duelo de cuartos de final frente a Noruega, Henderson permanecerá en México acompañado por un integrante del cuerpo técnico.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra