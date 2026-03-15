Del estadio al hospital: Mauricio Villalobos se expone a cirugía

Mauricio Villalobos sufrió una fractura de mandíbula tras recibir un fuerte golpe durante el partido ante Herediano disputado en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

La acción ocurrió al minuto 25, cuando Villalobos recibió un golpe de Everardo Rubio en una disputa de balón.

Tras el impacto, el futbolista tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital San Vicente de Paúl de Heredia.

“El jugador Mauricio Villalobos sufrió una contusión en el maxilar derecho durante el encuentro. Fue trasladado de emergencia, en condición estable y consciente, al Hospital San Vicente de Paúl, donde los exámenes confirmaron una fractura en la mandíbula”, informó el club liberiano.

El futbolista ahora espera nuevos resultados médicos para determinar si deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Tras el encuentro, el técnico de Liberia, José Saturnino Cardozo, criticó la decisión arbitral, ya que Rubio solo fue sancionado con tarjeta amarilla por la jugada.

“Creo que ustedes fueron testigos de lo que pasó con Mao. Increíblemente no protegemos al jugador que juega bien”, afirmó el entrenador.

La lesión llega en un momento en el que Villalobos venía siendo protagonista con los aurinegros en el torneo.