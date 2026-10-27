Del cumplimiento normativo a la cultura de prevención: ¿cómo funciona realmente el Compliance?

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

En mi primera publicación abordé el concepto de Compliance y su importancia para las organizaciones. Ahora corresponde profundizar en un aspecto fundamental: comprender cómo el cumplimiento normativo puede transformarse en una verdadera herramienta de prevención, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional.

Una organización puede contar con reglamentos, códigos de ética y procedimientos internos. Sin embargo, ¿es suficiente disponer de estos instrumentos para garantizar una actuación transparente y responsable?

La respuesta es no.

El verdadero Compliance no consiste únicamente en establecer normas, sino en desarrollar mecanismos capaces de identificar, evaluar, prevenir y gestionar los riesgos que puedan comprometer la legalidad, la integridad y la sostenibilidad de una organización.

Precisamente, uno de sus principales fundamentos es el enfoque basado en riesgos, mediante el cual las organizaciones identifican aquellas actividades que presentan mayor exposición al fraude, la corrupción, los conflictos de interés, el soborno y otros posibles incumplimientos.

Este enfoque permite anticiparse a situaciones que podrían generar consecuencias legales, económicas y reputacionales, estableciendo controles proporcionales a la naturaleza y magnitud de los riesgos identificados.

En este contexto, los estándares internacionales desempeñan un papel relevante. La norma ISO 37301 establece requisitos para desarrollar sistemas de gestión de Compliance; la ISO 31000 proporciona directrices para la gestión de riesgos; mientras que la ISO 37001 se orienta específicamente a la prevención, detección y respuesta frente al soborno.

No obstante, la implementación de estos estándares requiere algo más que procedimientos documentados. Exige el compromiso efectivo de la alta dirección, una adecuada distribución de responsabilidades, mecanismos de supervisión y una cultura organizacional en la que la ética forme parte de las decisiones cotidianas.

Por ejemplo, en los procesos de contratación de proveedores, un sistema de Compliance permite establecer procedimientos de debida diligencia, verificar posibles conflictos de interés, evaluar riesgos de corrupción y fortalecer los controles sobre las decisiones administrativas y financieras.

En el sector público costarricense, este enfoque adquiere especial relevancia, pues la adecuada administración de los recursos públicos exige fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de prevención de irregularidades.

En el sector privado, permite mejorar la gobernanza corporativa, proteger la reputación empresarial y generar mayor confianza entre clientes, colaboradores, inversionistas y socios comerciales.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre contar con un programa de Compliance y demostrar que realmente funciona. Su efectividad depende de la evaluación periódica de los controles, la realización de auditorías internas, la capacitación del personal, la existencia de canales de denuncia confiables y la capacidad institucional para corregir oportunamente las deficiencias identificadas.

Por ello, el Compliance debe comprenderse como un sistema dinámico de mejora continua y no como una obligación meramente documental.

Una organización verdaderamente comprometida con el cumplimiento no es aquella que simplemente dispone de más normas, sino aquella que demuestra, mediante sus decisiones y actuaciones, que la integridad y la prevención forman parte de su cultura institucional.

En mi próxima publicación profundizaré en la gestión de riesgos y su importancia para identificar las vulnerabilidades que pueden comprometer la transparencia y el funcionamiento de las organizaciones.