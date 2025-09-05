El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, sufrió este viernes una fractura de clavícula tras caerse de su bicicleta. El club parisino confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a… — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 5, 2025

El accidente ocurrió durante los días libres que el equipo tenía por la fecha FIFA de septiembre. El próximo compromiso del PSG será el domingo 14 de septiembre ante el Lens, correspondiente a la cuarta jornada de la Ligue 1.

Por el momento, no se ha especificado cuánto tiempo estará Luis Enrique alejado de los banquillos.

Además, el conjunto parisino tiene un importante duelo el miércoles 17 de septiembre, cuando debutará en la Champions League frente al Atalanta italiano.

Escrita por: Paulina Carmona Ureña