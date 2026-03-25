DEKRA informa sobre cambios en sus estaciones móviles

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La empresa responsable de la inspección técnica vehicular en Costa Rica, DEKRA, informó sobre los cambios en las estaciones móviles Norte y Sur, a partir del mes de abril.

Con la intención de llevar dicha inspección a diversas zonas del país, las estaciones móviles que actualmente se encuentran en Grecia y Ciudad Neily se mantendrán atendiendo a usuarios hasta el próximo 7 de abril.

Estas se relocalizarán en Upala y Sabalito de Coto Brus a partir del día 13 de abril.

Quedando las tres estaciones móviles de DEKRA distribuidas de la siguiente manera:

Estación móvil Lugar Horario Central Parrita Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Norte Grecia hasta el 7 de abril

Upala a partir del 13 de abril Lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sur Ciudad Neily (Corredores) hasta el 7 de abril

Sabalito de Coto Brus a partir del 13 de abril Lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

DEKRA además cuenta con 13 estaciones físicas distribuidas en el territorio nacional. Estas son:

Alajuelita.

Cartago

Alajuela.

Barreal de Heredia.

Santo Domingo.

Pérez Zeledón.

Puntarenas.

Guápiles.

San Carlos.

Liberia.

Nicoya.

Limón.