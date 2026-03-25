DEKRA informa sobre cambios en sus estaciones móviles

A partir del mes de abril de 2026

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La empresa responsable de la inspección técnica vehicular en Costa Rica, DEKRA, informó sobre los cambios en las estaciones móviles Norte y Sur, a partir del mes de abril.

Con la intención de llevar dicha inspección a diversas zonas del país, las estaciones móviles que actualmente se encuentran en Grecia y Ciudad Neily se mantendrán atendiendo a usuarios hasta el próximo 7 de abril.

Estas se relocalizarán en Upala y Sabalito de Coto Brus a partir del día 13 de abril.

Quedando las tres estaciones móviles de DEKRA distribuidas de la siguiente manera:

Estación móvilLugarHorario
CentralParritaLunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Norte Grecia hasta el 7 de abril
Upala a partir del 13 de abril		Lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
SurCiudad Neily (Corredores) hasta el 7 de abril
Sabalito de Coto Brus a partir del 13 de abril		Lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

DEKRA además cuenta con 13 estaciones físicas distribuidas en el territorio nacional. Estas son:

  • Alajuelita.
  • Cartago
  • Alajuela.
  • Barreal de Heredia.
  • Santo Domingo.
  • Pérez Zeledón.
  • Puntarenas.
  • Guápiles.
  • San Carlos.
  • Liberia.
  • Nicoya.
  • Limón.

“Invitamos a los conductores de estas zonas a aprovechar el beneficio de contar con la inspección técnica vehicular más cerca de sus hogares. Con ello se ahorran tiempo, combustible y energía, lo cual se traduce en calidad de vida.”, indicó Maureen Ramírez, gerente general de DEKRA.