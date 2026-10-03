Dekra habilitará 11 estaciones para la revisión técnica vehicular

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La empresa responsable de la inspección técnica vehicular, DEKRA, habilitará de manera permanente 11 de sus estaciones, a partir de este domingo 4 de octubre.
Esta medida se da con el objetivo de ofrecer mayores horarios de atención al público,
Las estaciones y horarios habilitados son los siguientes:
Estos tendrán un horario de 6:00 am a 2:00 pm.
“En DEKRA tenemos un fuerte compromiso con nuestros usuarios, a quienes hemos ofrecido diversas opciones para atender sus necesidades. Con la ampliación definitiva de horarios en domingos para estas estaciones abrimos una gran posibilidad de cupos para citas de inspección técnica vehicular, lo cual beneficiará a muchos conductores de estas zonas”, indicó Maureen Ramírez, gerente general de DEKRA Costa Rica.