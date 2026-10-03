Dekra habilitará 11 estaciones para la revisión técnica vehicular

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La empresa responsable de la inspección técnica vehicular, DEKRA, habilitará de manera permanente 11 de sus estaciones, a partir de este domingo 4 de octubre.

Esta medida se da con el objetivo de ofrecer mayores horarios de atención al público,

Las estaciones y horarios habilitados son los siguientes:

Heredia

Santo Domingo

Alajuela

Cartago

Alajuelita

Pérez Zeledón

Guápiles

San Carlos

Puntarenas

Limón

Nicoya

Estos tendrán un horario de 6:00 am a 2:00 pm.