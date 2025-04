Con la llegada del Domingo de Ramos, se abre paso la Semana Santa, uno de los momentos más significativos para la comunidad cristiana en Costa Rica y el mundo.

Esta fecha, además de su profunda connotación religiosa, debería servirnos también como una pausa colectiva para reencontrarnos con lo esencial: la fe, la esperanza, la compasión y, sobre todo, la reflexión.

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Mayor. Según los Evangelios, Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, símbolo de humildad, mientras el pueblo lo recibía agitando palmas y extendiendo ramos en el camino.

Era una entrada silenciosamente poderosa, sin fasto ni arrogancia, pero cargada de significado: el Mesías se acercaba a su pasión, al sacrificio supremo por la humanidad.

Esta imagen cobra un peso especial en nuestros tiempos. Cada año, los fieles reproducen este episodio con procesiones, llevando en sus manos ramos de palma bendecidos, y en algunos pueblos, como ocurre este año nuevamente, un burro, Pepe, por tercera ocasión, lleva la figura de Cristo por las calles, evocando ese ingreso sereno, pero determinante, a la historia de la redención cristiana.

La Semana Santa no solo recorre los días cruciales que relatan la traición de Judas el miércoles, la Última Cena del Jueves Santo, la crucifixión del Viernes Santo y la Resurrección gloriosa del Domingo de Pascua.

También nos invita a un viaje interior. Porque más allá del calendario litúrgico, esta es una semana para detenerse, respirar, mirar con otros ojos la vida y preguntarse: ¿qué estamos haciendo con el país que heredamos?

En tiempos donde el bullicio político ahoga las voces del sentido común, donde el respeto parece haber sido sacrificado en el altar del espectáculo legislativo, urge detenernos y pensar.

Sí, hablamos de diputadas y diputados que han reducido el Congreso a una puesta en escena de gritos, vulgaridades y egos inflados. Un Poder Judicial que transita por una línea difusa entre el deber constitucional y conductas que rozan con lo tóxico. Y desde Zapote, un discurso divisivo que, lejos de unir, alimenta trincheras.

En este clima de polarización, la Semana Santa debería ser un antídoto. Una oportunidad para desprendernos de esas discusiones estériles y vacías que solo alimentan la desconfianza. No caigamos en ese juego que nos arrebata la paz. Hagámoslo por nuestras hijas e hijos, por nuestras madres, abuelas y abuelos que lo dieron todo para dejarnos un país de convivencia, de respeto y de “pura vida”, no como eslogan turístico, sino como estilo de vida.

Costa Rica necesita detenerse a pensar. No para paralizarse, sino para avanzar con mayor claridad. Reflexionar es un acto de valentía.

Es ir contra la corriente del ruido, de los prejuicios, del odio.

Es tomar el tiempo necesario para perdonar, para agradecer, para recordar por qué vale la pena seguir creyendo en el bien común.

No importa si usted es devoto o no. Lo esencial no es la religión, sino el acto profundo de mirar hacia dentro.

Esta semana, más que vacaciones, ofrece una pausa. Un respiro espiritual para reencontrarse con lo que nos hace humanos: la solidaridad, el respeto, la compasión.

Que el ejemplo de Jesús, quien lavó los pies a sus discípulos como símbolo de humildad y servicio, inspire a quienes tienen poder y responsabilidad. Que la imagen de su cruz, tan dura como esperanzadora, sirva para recordarnos que incluso en la oscuridad, siempre puede renacer la luz.

Que esta Semana Santa nos devuelva la fe, no solo en lo divino, sino también en lo humano.

Porque necesitamos volver a creer en la decencia, en la palabra dada, en la posibilidad de una política que no ofenda y de un país que no se rinda.

Ojalá esta Semana Mayor no pase sin dejar huella. Que nos encuentre más unidos, más compasivos, más comprometidos. Costa Rica lo merece. Y nosotros también.