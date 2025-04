Una sociedad que permite que el miedo sustituya a la ley, ha comenzado a perderse.

Lo que sucede en los barrios del sur de San José debe estremecer a todos los poderes de la República.

Ya no se trata únicamente de homicidios, balaceras o territorios en disputa. Ahora, bandas criminales han impuesto códigos de silencio y, lo que es más grave, toques de queda informales como si fueran Estados paralelos dentro del mismo Estado costarricense.

Hatillo, Alajuelita, Tejarcillos, Sagrada Familia, Barrio Cuba y Reina de Los Ángeles, entre otros sectores, han sido los escenarios de este nuevo capítulo del crimen organizado.

A través de mensajes difundidos en redes sociales y grupos de WhatsApp, estas bandas advierten a los vecinos que no salgan de sus casas después de las 9:00 p.m., y aseguran que “se alista batalla campal, balaceras como arroz”, sembrando el pánico en comunidades que ya viven asediadas por la violencia.

Al instalar el miedo como norma, los delincuentes logran su objetivo: que nadie hable, que nadie denuncie, que todos callen. Se impone el silencio por terror, y cuando eso ocurre, la institucionalidad queda replegada, acorralada, reducida a promesas sin efecto.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, salió al paso de estos mensajes, descartó su veracidad y los calificó como intentos de atemorizar a la población. No obstante, aunque la amenaza no se haya concretado de manera oficial, el solo hecho de que la ciudadanía tema salir de sus casas por mensajes criminales, debe encender todas las alarmas. Una comunidad que se encierra por miedo, es una comunidad que siente que ha sido abandonada por el Estado. Y no se equivoca. El problema no es solo de seguridad, es estructural.

Es consecuencia de años de abandono, de tolerancia frente al delito, de discursos garantistas que han colocado al delincuente en el centro del sistema, mientras la gente honrada vive con miedo, paga impuestos, entierra a sus hijos y espera justicia que nunca llega.

Reconocemos que se han hecho esfuerzos. El Poder Judicial ha logrado sentencias importantes, el Ministerio de Seguridad ha incrementado operativos y el Congreso ha discutido leyes necesarias. Pero falta más.

Falta decisión política real. Falta una visión integral. Falta acción coordinada. Y, sobre todo, falta sentido de urgencia.

La criminalidad no puede seguir siendo tema de agenda solo cuando ocurre una masacre o cuando se difunden mensajes virales en redes sociales. No puede seguir postergándose la aprobación de leyes que fortalezcan la prevención, la investigación y la respuesta penal.

No podemos seguir viendo cómo nuestras comunidades son capturadas por estructuras criminales que se dan el lujo de imponer sus propias reglas.

Es hora de hablar claro. Costa Rica está ante una amenaza sin precedentes. El narcotráfico y el crimen organizado han penetrado profundamente en territorios vulnerables, donde el Estado es una figura lejana y débil.

Si no se toman decisiones estructurales desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el país corre el riesgo de normalizar la barbarie.

No es momento para tecnicismos ni para cálculos políticos. Es momento de proteger la vida de la gente. La seguridad ciudadana debe dejar de ser una consigna y convertirse en acción concreta.

Se necesita presupuesto, se necesita voluntad y se necesita coraje para enfrentar a quienes han decidido desafiar al Estado de derecho con armas, drogas y terror.

La ciudadanía merece vivir sin miedo. Merece caminar por sus barrios sin temer por su vida ni la de sus hijos. Merece un Estado fuerte, que no solo condene estos hechos desde la conferencia de prensa, sino que actúe, que devuelva la paz, que garantice justicia y dignidad.

O actuamos ya, o perderemos el país. Y con él, la esperanza de recuperar una Costa Rica donde el crimen no imponga horarios, donde la ley no esté escrita con pólvora y donde el silencio no sea sinónimo de sobrevivencia.