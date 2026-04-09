Luego del juego donde Municipal Liberia aplastó a San Carlos por marcador de 5-1, el entrenador sancarleño, Walter Centeno, salió más que molesto.

“Paté” respondió solamente la primer pregunta de la conferencia de prensa posterior al encuentro, y luego se levantó y se fue, algo que dejó a todos los periodistas atónitos en la sala de conferencias.

Debido a esta situación, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) decidió sancionar al club norteño. Indican lo siguiente en el reporte de sanciones:

“Una multa de ₡400,000 de conformidad con el artículo 57 BIS inciso 11) al ser la primera vez en la temporada que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post partido”.

Además de esta sanción, está la de Yosel Piedra, quien fue sancionado con ₡100,000 al ser expulsado por doble tarjeta amarilla, por lo que también se pierde el siguiente partido ante Guadalupe FC.