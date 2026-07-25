La hija de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue ubicada este fin de semana en las inmediaciones del centro penitenciario La Reforma mientras portaba un arma de fuego y se movilizaba en un vehículo blindado.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que la mujer no fue detenida, ya que contaba con permiso de portación.

“Fue identificada y retirada del lugar”, indicó el Ministerio de Seguridad Pública. Arma de la hija de alias Diablo. Foto: MSP.

Según informó la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el operativo se realizó en coordinación con la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria, como parte del reforzamiento de la seguridad alrededor del centro penal donde permanece recluido alias “Diablo”.

El director de la DIS, Pablo Martínez Bertozzi, explicó que la mujer fue identificada cerca del acceso principal a La Reforma y posteriormente retirada del lugar.

Ubican a hija de alias Diablo. Foto: MSP.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, señaló que los controles en los alrededores del centro penitenciario se mantendrán de forma permanente para detectar cualquier movimiento sospechoso.

“Vamos a estar revisando personas, vehículos y supervisando cualquier movimiento extraño”, afirmó el jerarca, quien agregó que el objetivo es impedir cualquier acción que represente un riesgo para la seguridad del sistema penitenciario.

Ubican a hija de alias Diablo. Foto: MSP.

Las autoridades indicaron que continuarán vigilando el entorno de La Reforma y darán seguimiento a personas vinculadas con estructuras del crimen organizado, como parte de las medidas implementadas tras la captura de alias “Diablo”.