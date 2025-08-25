El Juzgado Penal de Pococí ordenó la libertad con medidas cautelares de un hombre de apellido Ulloa, sospechoso de provocar la muerte de varios perros en la comunidad de Pocora, Guácimo.

Según informó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial, el imputado deberá firmar una vez al mes y tiene prohibido cualquier contacto con los testigos del caso, ya sea por medios directos, redes sociales o de cualquier otra forma. Estas medidas se mantendrán por seis meses mientras continúa la investigación.

El hombre, de nacionalidad nicaragüense, fue detenido por la Fuerza Pública la semana anterior a 200 metros al norte del cementerio local. Posteriormente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inspeccionó su vivienda para recabar pruebas y testimonios, ante versiones de vecinos que aseguraron haberlo visto trasladar en un balde varios perros sin vida hacia la parte trasera de su casa.

Residentes denunciaron la desaparición de al menos cinco canes en los últimos días y no descartan que hayan sido enterrados en el lugar. Una vecina relató haber presenciado actos “desgarradores” contra los animales.

Organizaciones de rescate animal y vecinos de Pocora exigieron una investigación exhaustiva y justicia para los animales presuntamente maltratados. El caso permanece bajo estudio del Ministerio Público para determinar la eventual responsabilidad penal del sospechoso.