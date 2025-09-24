Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Ciudad Neily investigan el hallazgo de un cuerpo calcinado, localizado la noche del martes en el sector de La Gloria, en Canoas de Corredores en Puntarenas.

Según el OIJ, el fallecido es un hombre aun sin identificar, de aproximadamente 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado alrededor de las 8:00 p.m. a un costado de la carretera.

“De acuerdo con la versión preliminar, el cuerpo fue hallado por un masculino que transitaba por el lugar, observó el cuerpo en llamas a la orilla de la vía pública y dio aviso a la Fuerza Pública”, explicó el OIJ.

Los oficiales coordinaron de inmediato con los agentes judiciales, quienes se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

“No se pudo revisar en el sitio si el cuerpo presentaba algún tipo de herida de arma blanca o arma de fuego por el motivo de que se encontraba quemado“, agregó el OIJ.

El caso permanece en investigación para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil y dar con los responsables de este homicidio.