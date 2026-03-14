El Cuerpo de Bomberos atiende la deflagración de un cilindro de gas en la planta Gas Tomza en Alajuela. El incidente dejó a dos personas heridas.
El reporte se dio cerca de las 6:20 p.m. de este sábado y los cuerpos de emergencia se dirigen al lugar. Se desconoce la afectación de los pacientes.
“Tenemos dos personas heridas. Estamos en la escena con paramédicos de Bomberos, Materiales Peligrosos y dos unidades extintoras”, informaron.
Se trataría de una deflagración de un cilindro de gas de 100 libras.
Sergio Bolaños, Bomberos Alajuela, da más detalles:
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