Pablo Salazar ya no es técnico del Herediano. La noticia la confirmó Diario Extra de una fuente confiable allegada al Team, pese a que al cierre no lo habían comunicado.
El Gerente Deportivo Gustavo Pérez criticó que les dieron las condiciones. “No nos encontramos en el juego y se inició de manera displicente, con muchos errores. Goles de balón parado y hay que hacer el análisis completo de lo que está pasando”.
Pero fue más directo al mencionar que no le gustan las formas en que se han perdido. “Nos han marcado 6 o 7 goles de balón parado. La planilla está bien y tener jugadores lesionados no es excusa. Aquí los resultados son importantes y es primordial ganar para estar aquí. Estos resultados jamás los esperamos. Se hizo todo correcto. Se hizo todo correcto como la pretemporada y estos resultados no son permitidos”.
Pablo Salazar dijo que “debemos aceptar consejos y ser humildes. Mañana será un nuevo día y pensar en el juego del domingo (ante Alajuelense). Esto es de levantarse y sacudirse”.