La Sele disputará este viernes su primer partido del 2026, tras la eliminación de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

El conjunto tricolor enfrentará a las 11:30 a. m. a la selección de Jordania, en un compromiso que marcará el debut de Fernando “Bocha” Batista como entrenador de la Tricolor.

El técnico argentino designó a Orlando Galo como capitán del equipo de todos para este encuentro.

Galo acumula 31 partidos con la Selección Nacional, en los que ha anotado cuatro goles y ha brindado una asistencia, sumando un total de 2.269 minutos de juego.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra