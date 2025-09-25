La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer la fecha de inicio del microciclo que estará realizando Miguel Herrera con algunos futbolistas del Torneo Nacional.

Este microciclo se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre, y la lista de convocados será anunciada el próximo lunes 29 de septiembre.

“La FCRF expresa su agradecimiento a los clubes de la primera división y a la UNAFUT por el apoyo brindado a la Selección Nacional, al tomar decisiones de forma unánime que permitirán la realización de un microciclo de preparación de la Tricolor con futbolistas del torneo local, de cara a los partidos eliminatorios que se avecinan”, señala parte del comunicado oficial.

Este espacio de trabajo servirá como una semana extra de preparación para que la Tricolor llegue en mejor forma a los compromisos ante Honduras y Nicaragua en el mes de octubre.