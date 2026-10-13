Definen lista de magistrados que buscarán presidir la Corte

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Patricia Solano, Damaris Vargas, Patricia Vargas y Gerardo Alfaro son los magistrados que se postularon para ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Esto ocurre después de que Orlando Aguirre decidiera no continuar en el puesto, por lo que se deberá elegir al nuevo jerarca del Poder Judicial.

Las postulaciones se presentaron ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia este 12 de octubre, según informaron las autoridades judiciales.

La elección se realizará el lunes 26 de octubre de 2026, en una sesión de Corte Plena que comenzará a las 8:30 a. m. La persona que resulte electa requerirá al menos 12 votos.

El Poder Judicial informó que se llevará a cabo un debate público en el que las personas postulantes expondrán sus ideas y propuestas sobre una eventual gestión institucional.

La ciudadanía podrá seguir este espacio a través del canal digital del Poder Judicial en la plataforma YouTube.

Cuando finalice el debate, se procederá a la votación, en la que participarán los magistrados titulares o suplentes que estén nombrados el día de la elección.

Para ello, se realizarán cinco rondas de votación. Primero se efectuarán tres y, de no haber elección, se decretará un receso de al menos 20 minutos. Las rondas restantes comenzarán una vez concluido ese periodo.

Si no se logra una decisión definitiva en las primeras cinco rondas, se convocará a una segunda ronda de votación una semana después, bajo el mismo procedimiento.

En una eventual segunda ronda se podrán proponer nuevas candidaturas, que se someterán al mismo procedimiento establecido.

Las personas candidatas que hayan participado en el debate de la primera ronda no estarán obligadas a hacerlo en la segunda, de acuerdo con el reglamento.

Si al finalizar la segunda ronda de votaciones no se logra el consenso necesario para elegir a la persona que ocupará la presidencia, se convocará a una tercera ronda durante la semana siguiente, bajo el mismo procedimiento de debate y votación. Este proceso se repetirá hasta lograr la elección.

La elección se realizará una semana después de que se defina si Carlos Díaz es reelegido como fiscal general de la República, cargo al que aspira continuar.