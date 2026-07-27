Definen el tiempo que pasará “Diablo” en prisión preventiva

El Tribunal Penal de Juicio de Siquirres dictó cinco meses de prisión preventiva contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, dentro de la causa 10-000441-0070-PE, en la que se le investiga por presuntos homicidios calificados y otros delitos.

De acuerdo con información judicial, el abogado de Arias Monge ya fue notificado de la resolución.

Grupo Extra consultó al abogado Cristian Rodríguez Arce sobre esta notificación y confirmó que alias “Diablo” tendrá estos cinco meses de preventiva.

Cabe destacar que este expediente es distinto al proceso 23-000010-601-PE, en el que figuran como imputados “Diablo” y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, por dos homicidios, una tentativa de homicidio y el presunto delito de asociación ilícita, hechos ocurridos en Pococí en 2015.

La audiencia correspondiente a esa causa se tramita ante el Tribunal Penal de Pococí; sin embargo, por razones de seguridad, fue trasladada al Primer Circuito Judicial de San José.

Arias Monge fue capturado el pasado viernes 24 de julio en San Bernardino de Sarapiquí, tras un enfrentamiento armado con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que dejó un fallecido y ocho oficiales heridos.