Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Defensoría de los Habitantes investiga una posible brecha salarial que afectaría al personal de Enfermería del sector público, luego de una denuncia presentada por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

La denuncia señala diferencias entre los salarios globales transitorios establecidos para Enfermería y los correspondientes a otras profesiones de Ciencias de la Salud, situación que fue señalada como una posible discriminación salarial por razones de género.

Entre los montos establecidos mediante la Directriz N.° 001-2023-MIDEPLAN se encuentran:

Enfermería 1: ₡997.355.

₡997.355. Odontología 1: ₡1.394.249.

₡1.394.249. Medicina Asistente General y Veterinaria 1: ₡1.459.068.

₡1.459.068. Auxiliar de Enfermería: ₡407.805.

Como parte de la investigación, la Defensoría solicitó información al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Entre los principales hallazgos, la institución señaló que Costa Rica no cuenta con una metodología oficial y unificada para medir las brechas salariales de género en el sector público.

Además, determinó que el INAMU no fue convocado por MIDEPLAN para brindar criterio técnico especializado sobre discriminación salarial de género durante el diseño de la escala salarial global.

La Defensoría también indicó que persisten diferencias salariales entre Enfermería y otras profesiones afines, incluso después de la publicación de las escalas salariales globales definitivas, con una situación particularmente marcada para el personal auxiliar.

Por su parte, MIDEPLAN y la DGSC defendieron la metodología utilizada para establecer los salarios, basada en la valoración por puntos y en criterios como las responsabilidades, condiciones de trabajo y requisitos de cada puesto. Ambas instituciones sostienen que el género de quienes ocupan los cargos no forma parte de esos criterios.

¿Qué recomienda la Defensoría?

La institución recomendó revisar los salarios globales de las personas profesionales en Enfermería incorporando un enfoque de género y de derechos humanos, además de aplicar los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para una evaluación no sexista de los empleos.

También pidió garantizar la participación y asesoría técnica del INAMU y de personas u organizaciones expertas en igualdad y brechas salariales de género.

En caso de determinarse que existen brechas salariales injustificadas, la Defensoría recomendó emitir una nueva escala salarial para los puestos de Enfermería, con el objetivo de garantizar una remuneración equitativa por trabajos de igual valor.