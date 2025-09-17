La Defensoría de los Habitantes solicitó explicaciones al Ministerio de Salud y a todas las municipalidades del país sobre el cumplimiento del reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos y orgánicos, es decir, de la basura y desechos de cada cantón.

Según la institución, se requiere conocer el “estado de situación en relación con el cumplimiento del reglamento” para asegurar un manejo adecuado de la basura.

El órgano defensor pidió que se detallen las acciones aplicadas en la gestión de residuos ordinarios “en aras de que se garantice la optimización de recursos, la reducción de costos operativos y la minimización de impactos ambientales”.

Además, requirió información sobre las medidas implementadas para la aplicación del plan de gestión integral de residuos, así como sobre los “convenios de colaboración pública-privada que se hayan acordado en materia de recolección, transporte, tratamiento, valoración y disposición final de residuos”.

Otro punto clave es que se indiquen las “limitaciones que han enfrentado en la aplicación del reglamento” y las acciones tomadas para superarlas, con el fin de evaluar el nivel de respuesta de cada gobierno local.

La Defensoría también preguntó si los municipios han solicitado ante el Ministerio de Salud el “caso de excepción para dispensar los residuos sólidos en un parque ambiental en otra región” y pidió detallar los planes que se tengan para la instalación o construcción de estaciones de transferencia.

Con esta solicitud, la institución busca fiscalizar el cumplimiento de la normativa y presionar a las autoridades a fortalecer la gestión de residuos como parte de la protección ambiental y la salud pública.