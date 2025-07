La Defensoría de los Habitantes solicitará un informe de protocolos sobre estafas y fraudes a los bancos públicos del país.

Se adoptó “la decisión de solicitar a las Contralorías de Servicios de los bancos públicos un informe sobre la existencia o no de protocolos para la atención de las quejas por Estafas, Fraudes electrónicos y transacciones electrónicas no autorizadas, etc., en la que se aclare, en qué forma se ha divulgado dicho protocolo y cómo se obtiene acceso por parte de las y los clientes de la entidad bancaria”, informó la institución.

Esto se da con porque para la Defensoría de los Habitantes es de especial interés que se detalle el modo en que los Bancos aplican, durante la tramitación de las denuncias, el principio de la “responsabilidad objetiva”.

“La Defensoría reitera la necesidad de que se dote al país de la normativa, con los más altos estándares a nivel financiero internacional, con el fin de garantizar la protección al Consumidor Financiero, y que corresponde a los Bancos garantizar la seguridad de sus clientes y adoptar las medidas preventivas y correctivas, en aras de atender esta problemática” informaron a través de un comunicado de prensa.