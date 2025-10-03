La Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la difusión de la frase “Cayó la Mordaza” en cuentas oficiales de instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Pública.

El órgano defensor alegó que se trata de un uso irregular de recursos públicos, contrario a la neutralidad que debe regir durante la campaña electoral, y que además erosiona la confianza ciudadana en el TSE.

Según el escrito, la publicación no constituye un ejercicio legítimo de protesta, sino una vulneración al sistema constitucional y democrático, al llamar al irrespeto de las resoluciones del Tribunal.

La Defensoría advirtió que el mensaje difundido en perfiles oficiales promueve desinformación, presiona de forma indebida la independencia del órgano electoral y transgrede el principio de equidad que debe garantizar la contienda.

“La veda electoral es mucho más que una disposición técnica, constituye un escudo democrático. Su razón de ser es proteger el espacio reflexivo del electorado, garantizando que las decisiones de voto se tomen libres de presiones indebidas“, señaló el ente defensor.

El reclamo también enfatiza la gravedad de que la Fuerza Pública (institución armada encargada de velar por el orden y la paz social) haya divulgado un mensaje político en plena veda electoral.

Recordó que, desde el 1 de octubre, este cuerpo policial está bajo el mando exclusivo del TSE para lo relacionado con el proceso electoral, por lo que su actuación puede considerarse un acto de insubordinación al régimen constitucional.

La Defensoría solicitó al Tribunal declarar con lugar el recurso, eliminar las publicaciones vinculadas a la consigna, ordenar al Presidente y al Ministro de Seguridad abstenerse de repetir este tipo de acciones y aplicar medidas correctivas para asegurar que la Fuerza Pública se someta al control del TSE.

Además, pidió abrir un procedimiento administrativo para determinar eventuales responsabilidades del funcionariado involucrado.