La Defensoría de los Habitantes manifestó su profunda preocupación por la suspensión de pagos de las licencias de cuido, contempladas en la Ley N.° 7756, dirigidas a personas en fase terminal y menores de edad gravemente enfermos.

La entidad convocó a un encuentro de alto nivel para abordar la situación, la cual afecta significativamente a los beneficiarios y sus familias cuidadoras.

La reunión de urgencia fue programada para el martes 07 de octubre, a las 10:00 a.m.

La Defensoría citó al Ministerio de Trabajo, a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Gerente Médico y Gerente Financiero de la CCSS, y al Director General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).

Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en las instalaciones de la Defensoría, en Barrio México.

La suspensión de pagos parece derivar de un conflicto presupuestario entre las instituciones encargadas:

Postura de la CCSS: La Tesorería General de la CCSS confirmó, según la Defensoría, que el programa de fase terminal agotó los recursos y el presupuesto destinado para el año.

La Tesorería General de la CCSS confirmó, según la Defensoría, que el programa de fase terminal agotó los recursos y el presupuesto destinado para el año. Postura de Fodesaf: El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) indica que todos los recursos del fondo están asignados y ejecutados según lo previsto en el presupuesto. Por lo tanto, no existe dinero extra o sin presupuesto dentro del fondo para destinar más recursos a los programas que administra la CCSS.

El encuentro busca aclarar el estado de la situación y promover decisiones pertinentes, considerando que no es la primera ocasión que se denuncia esta suspensión en el presente año.

La Defensoría subrayó la necesidad de que las autoridades brinden información clara y oportuna de manera conjunta a la población beneficiaria. Esto es crucial tanto para resguardar su derecho de acceso a la información como por la especial consideración que requieren sus condiciones de vida.